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06.06.2024  20:16   Рита Парфенова

Протягом доби ворог застосував 20 КАБів по Харківщині, – Генштаб ЗСУ

Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках. Українські захисники тримають оборону.

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Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 19.00 06.06.2024 щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
 
На Харківському напрямку протягом дня ворог застосував уже 20 КАБів з території рф, зокрема з районів Бєлгорода та Шебекіно Бєлгородської області. Під бомбардування попали райони Вовчанська, Нескучного та Білого Колодязя. Штурмових дій ворога наразі не відмічено.
 
На Куп’янському напрямку ворог застосував некеровані авіаційні ракети в районі Стельмахівки, тривають бойові дії в районі М’ясожарівки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку з початку доби активних штурмових дій не було.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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