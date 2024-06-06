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06.06.2024  20:41   

Юні самбисти Харкова здобули нагороди на національному чемпіонаті

Харківські спортсмени вибороли 9 медалей на чемпіонаті з боротьби самбо

Харківські спортсмени вибороли 9 медалей у чемпіонаті з боротьби самбо

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Kharkiv Sport City, з 3 по 5 червня в Тернополі пройшов національний чемпіонат з боротьби самбо серед підлітків. У змаганнях взяли участь 300 спортсменів віком 12-14 років з 19 регіонів України.

Юні самбісти Харківщини продемонстрували високий рівень майстерності, здобувши 3 золоті, 4 срідні та 2 бронзові нагороди.

Чемпіонами України стали:

  • Ксенія Кирильчук (вагова категорія до 51 кг)
  • Данило Олексенко (вагова категорія до 46 кг)
  • Максим Тихонов (вагова категорія до 59 кг)

Срібні медалі здобули:

  • Поліна Стеблєва (вагова категорія до 43 кг)
  • Милана Тихонова (вагова категорія до 55 кг)
  • Варвара Харьковщенко (вагова категорія понад 65 кг)
  • Єгор Васютенко (вагова категорія до 38 кг)

Бронзовими призерами стали:

  • Тетяна Дмитрієнко (вагова категорія до 51 кг)
  • Артем Науменко (вагова категорія до 42 кг)

У загальнокомандному заліку збірна Харківської області посіла 3-е місце. Друге місце зайняли спортсмени з Сумської області, а перемогу здобула команда Дніпропетровської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що плавчині Марина та Владислава Алексіїви здобули бронзові нагороди на етапі Кубка світу з артистичного плавання.

Тэги:  спорт, самбо, харків
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