Юні самбисти Харкова здобули нагороди на національному чемпіонаті

Харківські спортсмени вибороли 9 медалей на чемпіонаті з боротьби самбо
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Kharkiv Sport City, з 3 по 5 червня в Тернополі пройшов національний чемпіонат з боротьби самбо серед підлітків. У змаганнях взяли участь 300 спортсменів віком 12-14 років з 19 регіонів України.
Юні самбісти Харківщини продемонстрували високий рівень майстерності, здобувши 3 золоті, 4 срідні та 2 бронзові нагороди.
Чемпіонами України стали:
Срібні медалі здобули:
Бронзовими призерами стали:
У загальнокомандному заліку збірна Харківської області посіла 3-е місце. Друге місце зайняли спортсмени з Сумської області, а перемогу здобула команда Дніпропетровської області.
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