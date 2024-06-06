06.06.2024 20:41

Юні самбисти Харкова здобули нагороди на національному чемпіонаті

Харківські спортсмени вибороли 9 медалей на чемпіонаті з боротьби самбо

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Kharkiv Sport City, з 3 по 5 червня в Тернополі пройшов національний чемпіонат з боротьби самбо серед підлітків. У змаганнях взяли участь 300 спортсменів віком 12-14 років з 19 регіонів України.

Юні самбісти Харківщини продемонстрували високий рівень майстерності, здобувши 3 золоті, 4 срідні та 2 бронзові нагороди.

Чемпіонами України стали:

Ксенія Кирильчук (вагова категорія до 51 кг)

Данило Олексенко (вагова категорія до 46 кг)

Максим Тихонов (вагова категорія до 59 кг)

Срібні медалі здобули:

Поліна Стеблєва (вагова категорія до 43 кг)

Милана Тихонова (вагова категорія до 55 кг)

Варвара Харьковщенко (вагова категорія понад 65 кг)

Єгор Васютенко (вагова категорія до 38 кг)

Бронзовими призерами стали:

Тетяна Дмитрієнко (вагова категорія до 51 кг)

Артем Науменко (вагова категорія до 42 кг)

У загальнокомандному заліку збірна Харківської області посіла 3-е місце. Друге місце зайняли спортсмени з Сумської області, а перемогу здобула команда Дніпропетровської області.

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