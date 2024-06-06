06.06.2024 21:46 Рита Парфенова

У Харкові судитимуть колаборантку з Куп'янщини

Перед судом постане жінка, яка співпрацювала з окупаційною владою, працюючи в «Управлінні ЖКГ» під час захоплення Куп’янщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Згідно з результатами дізнання, жінка з села Просянка Куп’янського району під час окупації добровільно влаштувалася до незаконного органу влади. У червні 2022 року вона підписала трудовий договір і зайняла посаду «в. о. головного спеціаліста відділу будівництва» в так званому «Управлінні житлово-комунального господарства», створеному російськими загарбниками.

Колаборантка збирала дані, складала звіти щодо діяльності відділу та виконувала інші завдання окупаційного керівництва.

Харківська обласна прокуратура затвердила та передала до суду обвинувальний акт щодо 41-річної мешканки за колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Справа буде розглядатися у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що постане перед судом ізюмчанка, яка влаштувалась на роботу до пенсійного фонду при окупантах.