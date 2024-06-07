07.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 червня

Ранкові хмари швидко розійдуться, і вдень та ввечері у Харкові очікується ясна погода. Опадів не прогнозується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 червня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 16 - 18°, вдень 25 - 27°.

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Народні прикмети

якщо павуки за ніч сильно розширили павутиння, день буде ясним і теплим;

бджоли сидять на стінках вулика — до спеки;

якщо сонячні промені темніють, чекайте на сильну грозу;

тиша в лісі означає наближення грози;

голуби шукають укриття при ясній погоді — скоро почнуться опади;

ввечері голосно квакають жаби — це ознака гарної погоди.