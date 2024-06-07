Прогноз погоди у Харкові на 7 червня

Ранкові хмари швидко розійдуться, і вдень та ввечері у Харкові очікується ясна погода. Опадів не прогнозується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
6 червня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 16 - 18°, вдень 25 - 27°.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Гороскоп сприятливий для поточних справ та сфер, де потрібне вміння відстоювати свою позицію. У фінансах та коханні головне – зберегти, а не примножити.
Ранкові хмари швидко розійдуться, і вдень та ввечері у Харкові очікується ясна погода. Опадів не прогнозується.
У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів.
влажность:
давление:
ветер: