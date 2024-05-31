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31.05.2024  13:48   Рита Парфенова

Мешканка Харківщини постане перед судом за колабораційну діяльність

Постане перед судом ізюмчанка, яка влаштувалась на роботу до пенсійного фонду при окупантах.

колаборантка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Дізнання встановило, що мешканка Ізюма, яка до повномасштабного вторгнення росії в Україну займалася підприємницькою діяльністю, під час окупації міста російськими військами влаштувалася на роботу до окупаційної адміністрації.
 
У липні 2022 року жінка обійняла посаду «головного спеціаліста відділу обслуговування громадян» у так званому «відділенні Пенсійного фонду Ізюмського району Харківської області». Вона займалася прийомом і обробкою заяв, складанням списків місцевих мешканців для отримання «матеріальної допомоги» від росії у розмірі 10 тисяч російських рублів, а також оформленням документів для призначення та виплати пенсій.
 
Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 49-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
 
Жінка постане перед Дзержинським районним судом м. Харкова. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Харківській області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що завершено спеціальне розслідування щодо колишнього поліцейського, який співпрацював з російськими окупантами під час захоплення селища Борова.
Тэги:  колаборант, харків
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