Під мостом Харкова міняють теплоізоляцію магустралі (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Спеціалісти КП «Харківські теплові мережі» розпочали роботи з оновлення теплоізоляції на одній із магістралей, розташованій над річкою. Існуюче дерев'яне покриття, яким утеплювали труби ще в 70-х роках минулого століття, вже давно віджило свій вік. Раніше замінити його не було технічної можливості через відсутність відповідного обладнання.

Нові можливості для модернізації

Поява великих автокранів, наданих ХТМ за проектом Світового Банку, дозволила розпочати довгоочікувані роботи. Завдяки цьому сучасному обладнанню стало можливим здійснити заміну старої ізоляції на нову.

Підготовка та проведення робіт

До проведення робіт над водою комунальники готувалися протягом місяця. Зокрема, у ковальсько-механічному цеху підприємства був побудований спеціальний понтон, який забезпечує безпеку та зручність робіт на воді.

Це оновлення дозволить покращити енергоефективність тепломережі та забезпечити надійність теплопостачання мешканцям Харкова.

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