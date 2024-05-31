    
Главная Новини Харкова ЖКГ Під мостом Харкова міняють теплоізоляцію магустралі (фото)
31.05.2024  13:31   

Під мостом Харкова міняють теплоізоляцію магустралі (фото)

Фахівці КП «Харківські теплові мережі» оновлюють теплоізоляцію магістралі над річкою.

Новини Харкова: тепловіки оновлюють теплоізоляцію магістралі над річкою

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Спеціалісти КП «Харківські теплові мережі» розпочали роботи з оновлення теплоізоляції на одній із магістралей, розташованій над річкою. Існуюче дерев'яне покриття, яким утеплювали труби ще в 70-х роках минулого століття, вже давно віджило свій вік. Раніше замінити його не було технічної можливості через відсутність відповідного обладнання.

Нові можливості для модернізації

Поява великих автокранів, наданих ХТМ за проектом Світового Банку, дозволила розпочати довгоочікувані роботи. Завдяки цьому сучасному обладнанню стало можливим здійснити заміну старої ізоляції на нову.

Новини Харкова: тепловіки оновлюють теплоізоляцію магістралі над річкою

Підготовка та проведення робіт

До проведення робіт над водою комунальники готувалися протягом місяця. Зокрема, у ковальсько-механічному цеху підприємства був побудований спеціальний понтон, який забезпечує безпеку та зручність робіт на воді.

Новини Харкова: тепловіки оновлюють теплоізоляцію магістралі над річкою

Це оновлення дозволить покращити енергоефективність тепломережі та забезпечити надійність теплопостачання мешканцям Харкова.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Новобаварському районі усувають наслідки нічного обстрілу.

Новини Харкова: тепловіки оновлюють теплоізоляцію магістралі над річкою

Новини Харкова: тепловіки оновлюють теплоізоляцію магістралі над річкою

Тэги:  хтм, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.02 ЖКГ Тепловики Харкова на вихідних усували дефекти на мережах 14.08 ЖКГ В одному з районів Харкова проходить двокілометровий ремонт систем опалення (фото) 26.05 ЖКГ В одному з районів Харкові міняють кілометр труб тепломереж
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 