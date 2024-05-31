Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Оператори спецлінії “102” за добу отримали 1126 викликів від мешканців Харківської області.
Особовий склад ГУНП в Харківській області затримав дев’ятьох громадян за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності. Їх доставили до територіальних підрозділів для подальшої перевірки.
На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3920 транспортних засобів. Метою перевірок було недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.
У ході відпрацювання території поліцейські викрили п’ятьох громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.
Минулої доби на території Харківщини сталося 11 дорожньо-транспортних пригод. У результаті цих аварій сім громадян отримали травми.
Працівники поліції викрили трьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час ракетного удару по Харкову постраждали медики та поліцейська.
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Сьогодні можливий вир емоцій, що може призвести до конфліктів. Намагайтеся уникати начальства та довіряйте інтуїції, а не логіці. Будьте обережні у справах і стримуйте раптові пориви.
У Харкові протягом дня сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Вранці в області можливий дощ, який припиниться ще в першій половині дня. Надалі опадів не очікується.
Всесвітня організація охорони здоров'я 1988 року оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну.
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