31.05.2024 13:13 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Оператори спецлінії “102” за добу отримали 1126 викликів від мешканців Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області. Усі звернення були оперативно опрацьовані. Більшість з них стосувалися таких правопорушень, як порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайства, хуліганства та незаконний обіг наркотиків.

Робота з підозрюваними

Особовий склад ГУНП в Харківській області затримав дев’ятьох громадян за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності. Їх доставили до територіальних підрозділів для подальшої перевірки.

Перевірки на блокпостах

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3920 транспортних засобів. Метою перевірок було недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

Вилучення наркотиків

У ході відпрацювання території поліцейські викрили п’ятьох громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.

Дорожньо-транспортні пригоди

Минулої доби на території Харківщини сталося 11 дорожньо-транспортних пригод. У результаті цих аварій сім громадян отримали травми.

Борьба з водіями у стані сп'яніння

Працівники поліції викрили трьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час ракетного удару по Харкову постраждали медики та поліцейська.