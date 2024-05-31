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31.05.2024  12:53   Рита Парфенова

Комунальники ліквідують наслідки нічного ракетного удару по Харкову (фото)

У Новобаварському районі усувають наслідки нічного обстрілу.

Також на місці влучання працюють фахівці СКП «Харківзеленбуд». Вони розпилюють гілки та допомагають іншим комунальним службам дістатися верхніх поверхів, щоб закрити контури вибитих вікон. Також на місці влучання працюють фахівці СКП «Харківзеленбуд». Вони розпилюють гілки та допомагають іншим комунальним службам дістатися верхніх поверхів, щоб закрити контури вибитих вікон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені понад 30 будинків, зокрема, вибиті шибки. Також у деяких будинках пошкоджені покрівлі.

Працівники КП «Житлокомсервіс»  продовжують обстежувати будівлі на наявність пошкоджень. Також з самого ранку на місці ворожих ударів працюють фахівці КП «Харківспецбуд», які закривають контури вікон.

Також на місці влучання працюють фахівці СКП «Харківзеленбуд». Вони розпилюють гілки та допомагають іншим комунальним службам дістатися верхніх поверхів, щоб закрити контури вибитих вікон. Також на місці влучання працюють фахівці СКП «Харківзеленбуд». Вони розпилюють гілки та допомагають іншим комунальним службам дістатися верхніх поверхів, щоб закрити контури вибитих вікон.

Також на місці влучання працюють фахівці СКП  «Харківзеленбуд». Вони розпилюють гілки та допомагають іншим комунальним службам дістатися верхніх поверхів, щоб закрити контури вибитих вікон.

Також на місці влучання працюють фахівці СКП «Харківзеленбуд». Вони розпилюють гілки та допомагають іншим комунальним службам дістатися верхніх поверхів, щоб закрити контури вибитих вікон.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 31 травня, близько опівночі, військові рф завдали масованого ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Двоє людей перебувають у тяжкому стані внаслідок масованого ракетного удару військових рф по Новобаварському району Харкова.

Тэги:  благоустрій, ракетний удар, харків, агрессия россии
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