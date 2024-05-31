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31.05.2024  10:47   Рита Парфенова

Відомо про стан постраждалих після ракетного удару по Харкову

Двоє людей перебувають у тяжкому стані внаслідок масованого ракетного удару військових рф по Новобаварському району Харкова.

ракетний удар

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілу поранено 25 людей. Триває розбір завалів, під якими можуть бути ще люди. Госпіталізовано 8 осіб, з них 2 — у важкому стані. Серед постраждалих також є діти: 12-річна дівчинка та 11-річний хлопчик перебувають у середньому стані, вони також доставлені до лікарні.

У військові адміністрацї зазначили/, що ворог застосував тактику подвійних ударів, що ускладнило рятувальні роботи та збільшило кількість постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що до п'яти людей збільшилась кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову.

 

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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