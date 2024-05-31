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31.05.2024  10:56   Рита Парфенова

Звернення Ігоря Терехова з нагоди свята Останнього дзвоника (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до харків'ян з нагоди закінчення навчального року.


Фото з відкритих джерел
Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова опублікувано на телеграм-каналі міськради, повідомляє РЕДПОСТ.
 
«Третій рік Харків закінчує навчальний рік під звуки повітряних тривог. За цей рік наше місто продемонструвало всьому світу, що заради посмішки дитини ми здатні зробити неможливе реальністю.
 
Рік тому ніхто не міг навіть уявити, що станції метро зможуть стати місцем, де діти будуть навчатися, пізнавати світ, спілкуватися з однолітками, а головне – перебувати у безпеці. Проте нам вдалося!
 
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Тому я пишаюся кожним маленьким харків’янином, який починає свій день із прагнення знань. Надихаюсь випускниками, на шкільне життя яких випало чимало випробувань, але це лише зміцнило їх на шляху до мрії.
 
Віддаю шану вчителям, які попри все, підтримують високий рівень харківської школи, перетворюючи монітори комп’ютерів на справжні навчальні кабінети. Вдячний тим, хто дарує дітям знання в протирадіаційних укриттях.
 
Віримо в Перемогу! Наближаємо Перемогу!», – йдеться у зверненні.

Тэги:  ігор терехов, харків
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