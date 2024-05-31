    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під час ракетного удару по Харкову постраждали медики та поліцейська
31.05.2024  11:22   Рита Парфенова

Під час ракетного удару по Харкову постраждали медики та поліцейська

Ворог знову застосував тактику повторних ударів у Харкові.

швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Минулої ночі російські війська завдали п'ять ударів по Новобаварському району Харкова, використовуючи тактику «повторного удару». Усі удари були здійснені з проміжками часу.
 
Після перших атак на місце одразу виїхали поліцейські та медики. Внаслідок повторних ударів одна поліцейська отримала поранення, а автомобіль швидкої медичної допомоги був пошкоджений.
 
У пресслужбі ХОВА повідомили, що ракетний обстріл пʼятиповерхового будинку у Новобаварському районі Харкова стався о 23:50. Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої». Серед поранених - медик екстреної медичної допомоги.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє людей перебувають у тяжкому стані внаслідок масованого ракетного удару військових рф по Новобаварському району Харкова.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.05 ЖКГ Комунальники ліквідують наслідки нічного ракетного удару по Харкову (фото) 31.05 Медицина Відомо про стан постраждалих після ракетного удару по Харкову 31.05 Надзвичайні події Протягом доби окупанти били по Харкову КАБами та здійснили масований ракетний удар
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 