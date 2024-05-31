31.05.2024 11:22 Рита Парфенова

Під час ракетного удару по Харкову постраждали медики та поліцейська

Ворог знову застосував тактику повторних ударів у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Минулої ночі російські війська завдали п'ять ударів по Новобаварському району Харкова, використовуючи тактику «повторного удару». Усі удари були здійснені з проміжками часу.

Після перших атак на місце одразу виїхали поліцейські та медики. Внаслідок повторних ударів одна поліцейська отримала поранення, а автомобіль швидкої медичної допомоги був пошкоджений.

У пресслужбі ХОВА повідомили , що ракетний обстріл пʼятиповерхового будинку у Новобаварському районі Харкова стався о 23:50. Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої». Серед поранених - медик екстреної медичної допомоги.

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