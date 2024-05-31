31.05.2024 10:08 Рита Парфенова

Протягом доби окупанти били по Харкову КАБами та здійснили масований ракетний удар

Протягом 30 травня під ворожий обстріл потрапляли Шевченківський та Новобаварський райони Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, о 15:30 у Шевченківському районі під час ворожого обстрілу БПЛА пошкоджено 3 автомобілі. Спрацювало ППО.

У Новобаварському районі Харкова під час масованого ракетного удару загинули п'ятеро двадцять пʼять людей поранені. Російські війська використовували ракети зенітно-ракетного комплексу С-300/С-400. П'ять вибухів було чутно всьому місту.

Як повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, перша ракета зруйнувала магазин, друга влучила у житлову п'ятиповерхівку, знищивши майже цілий під'їзд. Внаслідок цього удару загинули жінка та чоловік, ще шістнадцять людей отримали поранення. Дев'ять мешканців сусідніх будинків також постраждали.

Після першого удару ворог продовжив обстрілювати район. Один із снарядів влучив у швейний цех, де загинув охоронець. Дві останні ракети впали поблизу цеху, одна на вулицю, а інша в лісосмугу неподалік.

Під час розбирання завалів житлової п'ятиповерхівки вранці 31 травня рятувальники знайшли ще два тіла загиблих. Під завалами можуть ще залишатися люди. Рятувальні служби продовжують операцію з пошуку та порятунку. Родичі можливих жертв вже звертаються за допомогою та інформацією.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що бійці ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи в зруйнованому ракетою будинку Харкова (відео, фото).