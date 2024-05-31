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31.05.2024  08:07   Рита Парфенова

Бійці ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи в зруйнованому ракетою будинку Харкова (відео, фото)

Сьогодні вночі ворог здійснив масовані ракетні удари по Харкову. Від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспортні засоби, приватні підприємства та об'єкти торгівлі.


Фото: ДСНС
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Внаслідок ударів відбулися руйнації та пожежі в житлових будівлях та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Крім того, сталося займання хвойної підстилки соснового бору. Виникло п'ять осередків займання за різними адресами на загальній площі близько 1200 кв.м.
 
Одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з під'їздів. Внаслідок удару сталася пожежа на площі 80 кв.м. З напівзруйнованого будинку рятувальники ДСНС врятували шість людей, серед яких була одна дитина.
 
Внаслідок ракетного удару по Харкову загинуло троє людей, а ще щонайменше 24 особи отримали поранення.
 
ракетний удар по Харкову
 
До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 20 одиниць техніки та понад 70 осіб особового складу ДСНС. Аварійно-пошукові роботи на місці зруйнованого житлового будинку тривають.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 31 травня, близько опівночі, військові рф завдали масованого ракетного удару по Новобаварському району Харкова.
 
ракетний удар по Харкову

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ракетний удар

Тэги:  ракетний удар, дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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