Бійці ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи в зруйнованому ракетою будинку Харкова (відео, фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок ударів відбулися руйнації та пожежі в житлових будівлях та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Крім того, сталося займання хвойної підстилки соснового бору. Виникло п'ять осередків займання за різними адресами на загальній площі близько 1200 кв.м.

Одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з під'їздів. Внаслідок удару сталася пожежа на площі 80 кв.м. З напівзруйнованого будинку рятувальники ДСНС врятували шість людей, серед яких була одна дитина.

Внаслідок ракетного удару по Харкову загинуло троє людей, а ще щонайменше 24 особи отримали поранення.

До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 20 одиниць техніки та понад 70 осіб особового складу ДСНС. Аварійно-пошукові роботи на місці зруйнованого житлового будинку тривають.

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