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31.05.2024  08:39   Рита Парфенова

Збільшилась кількість жертв внаслідок ракетного удару по Харкову

Тіло четвертого загиблого внаслідок масованого ракетного удару знайшли у зруйнованій п'ятиповерхівці.

ракетнийй удар

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Щойно знайдено тіло ще одного загиблого. Під завалами можуть знаходитися ще четверо мирних городян. Російські удари по цивільних - це тероризм у чистому вигляді», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що бійці ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи в зруйнованому ракетою будинку Харкова (відео, фото).

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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