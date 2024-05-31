31.05.2024 08:39 Рита Парфенова

Збільшилась кількість жертв внаслідок ракетного удару по Харкову

Тіло четвертого загиблого внаслідок масованого ракетного удару знайшли у зруйнованій п'ятиповерхівці.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Щойно знайдено тіло ще одного загиблого. Під завалами можуть знаходитися ще четверо мирних городян. Російські удари по цивільних - це тероризм у чистому вигляді», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що бійці ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи в зруйнованому ракетою будинку Харкова (відео, фото).