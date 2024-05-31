Про стан бойових дій у Харківській області на 31 травня

Українськи захисники діють професійно та злагоджено, завдаючи російській так званій армії максимальних втрат.
Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку ворог спробував просунутися в районі населеного пункту Стариця, але українські Сили оборони ефективно відбили ці атаки, не давши окупантам досягти успіху.
Бої на Куп'янському напрямку зосереджені в районах Синьківки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, М’ясожарівки, Андріївки, Іванівки та Дружелюбівки.
Незважаючи на складну ситуацію, українські захисники тримають її під контролем. Вони діють злагоджено та професійно, завдаючи значних втрат російським військам.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 31 травня, близько опівночі, військові рф завдали масованого ракетного удару по Новобаварському району Харкова.
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