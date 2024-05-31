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31.05.2024  09:09   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 31 травня

Українськи захисники діють професійно та злагоджено, завдаючи російській так званій армії максимальних втрат.

війна в україні

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог спробував просунутися в районі населеного пункту Стариця, але українські Сили оборони ефективно відбили ці атаки, не давши окупантам досягти успіху.

Бої на Куп'янському напрямку зосереджені в районах Синьківки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, М’ясожарівки, Андріївки, Іванівки та Дружелюбівки.

Незважаючи на складну ситуацію, українські захисники тримають її під контролем. Вони діють злагоджено та професійно, завдаючи значних втрат російським військам.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 31 травня, близько опівночі, військові рф завдали масованого ракетного удару по Новобаварському району Харкова.

Тэги:  війна, харків
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