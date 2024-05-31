    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події До п'яти людей збільшилась кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову
31.05.2024  09:37   Рита Парфенова

До п'яти людей збільшилась кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову

Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка.

ракетний удар

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Всього за ніч російського теракту - пʼять загиблих.

Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що бійці ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи в зруйнованому ракетою будинку Харкова (відео, фото).

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.05 ЖКГ Комунальники ліквідують наслідки нічного ракетного удару по Харкову (фото) 31.05 Надзвичайні події Під час ракетного удару по Харкову постраждали медики та поліцейська 31.05 Медицина Відомо про стан постраждалих після ракетного удару по Харкову
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 