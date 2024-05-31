31.05.2024 09:37 Рита Парфенова

До п'яти людей збільшилась кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову

Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Всього за ніч російського теракту - пʼять загиблих.

Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що бійці ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи в зруйнованому ракетою будинку Харкова (відео, фото).