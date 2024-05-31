До п'яти людей збільшилась кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову

Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
Всього за ніч російського теракту - пʼять загиблих.
Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що бійці ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи в зруйнованому ракетою будинку Харкова (відео, фото).
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Сьогодні можливий вир емоцій, що може призвести до конфліктів. Намагайтеся уникати начальства та довіряйте інтуїції, а не логіці. Будьте обережні у справах і стримуйте раптові пориви.
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