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31.05.2024  07:50   Рита Парфенова

Вночі росіяни вдарили ракетами по Харкову: троє людей загибли, 23 постраждали (фото)

31 травня, близько опівночі, військові рф завдали масованого ракетного удару по Новобаварському району Харкова.


Фото: Поліція Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, військові рф обстріляли житловий масив близько опівночі. Харків'яни чули щонайменше п'ять вибухів, що вразили один район.
 
Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого загинули чоловік та жінка, їхні особи наразі встановлюються. Повністю знищено 4-й та 5-й поверхи одного з під'їздів. Постраждали 23 людини, серед них – 12-річні хлопчик та дівчинка.
 
Ще один боєприпас влучив у землю на території цивільного виробничого підприємства, де загинув охоронець 1959 року народження. Внаслідок обстрілу пошкоджені виробничі приміщення.
 
На місці події працюють всі екстрені служби. Під завалами зруйнованого житлового будинку можуть залишатися люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
 
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За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, ворог застосував тактику подвійних ударів, щоб завдати найбільшої шкоди.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).
 
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Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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