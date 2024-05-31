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31.05.2024  14:01   Рита Парфенова

Як пройшло свято Останнього дзвоника в підземній школі Харкова

У першій підземній школі, що в Індустріальному районі Харкова, пройшло свято Останнього дзвоника для школярів.


Фото: РЕДПОСТ

Із завершенням навчального року учнів та освітян привітав Харківській міський голова Ігор Терехов, повідомляє кореспондент РЕДПОСТ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов звернувся до харків'ян з нагоди закінчення навчального року.

 

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Тэги:  школа, останній дзвоник, харків
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