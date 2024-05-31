31.05.2024 14:01 Рита Парфенова

Як пройшло свято Останнього дзвоника в підземній школі Харкова

У першій підземній школі, що в Індустріальному районі Харкова, пройшло свято Останнього дзвоника для школярів.



Фото: РЕДПОСТ

Із завершенням навчального року учнів та освітян привітав Харківській міський голова Ігор Терехов, повідомляє кореспондент РЕДПОСТ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов звернувся до харків'ян з нагоди закінчення навчального року.

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