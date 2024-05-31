Ворог активізувався на Харківському напрямку

Українські воїни ефективно протистоять штурмовим діям російських окупантів, завдаючи їм значних втрат як у живій силі, так і в техніці.
Російські загарбники дещо активізувалися на Харківському напрямку. На даний час зафіксовано два бойові зіткнення. З району Бєлгорода ворог завдав ударів двома керованими авіабомбами по Стариці та шістьма по Вовчанську. Атаку окупантів на Старицю вдалося відбити, а біля Вовчанська бойові дії ще тривають.
На Куп’янському напрямку наші війська відбили чотири штурмові дії противника неподалік Синьківки, Берестового та Макіївки. Бої тривають також біля Петропавлівки та Новоєгорівки, де українські захисники продовжують утримувати позиції та відбивати атаки ворога.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 31 травня, близько опівночі, військові рф завдали масованого ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Двоє людей перебувають у тяжкому стані внаслідок масованого ракетного удару військових рф по Новобаварському району Харкова.
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Сьогодні можливий вир емоцій, що може призвести до конфліктів. Намагайтеся уникати начальства та довіряйте інтуїції, а не логіці. Будьте обережні у справах і стримуйте раптові пориви.
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