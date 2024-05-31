31.05.2024 14:13 Рита Парфенова

Ворог активізувався на Харківському напрямку

Українські воїни ефективно протистоять штурмовим діям російських окупантів, завдаючи їм значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Про стан бойових дій на території Харківської області повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на Харківському напрямку

Російські загарбники дещо активізувалися на Харківському напрямку. На даний час зафіксовано два бойові зіткнення. З району Бєлгорода ворог завдав ударів двома керованими авіабомбами по Стариці та шістьма по Вовчанську. Атаку окупантів на Старицю вдалося відбити, а біля Вовчанська бойові дії ще тривають.

Ситуація на Куп'янському напрямку

На Куп’янському напрямку наші війська відбили чотири штурмові дії противника неподалік Синьківки, Берестового та Макіївки. Бої тривають також біля Петропавлівки та Новоєгорівки, де українські захисники продовжують утримувати позиції та відбивати атаки ворога.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 31 травня, близько опівночі, військові рф завдали масованого ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Двоє людей перебувають у тяжкому стані внаслідок масованого ракетного удару військових рф по Новобаварському району Харкова.