06.06.2024 11:47 Рита Парфенова

На Харківському напрямку з початку доби активних штурмових дій не було - Генштаб ЗСУ

Військові рф проводять атаки на Куп'янському напрямку.

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 10.30 06.06.2024 щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось. Разом з тим, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали: 179 осіб, із них 42 – безповоротні, та 31 одиницю озброєння і військової техніки. Знищено бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, дев’ять БпЛА, чотири автомобілі та сім одиниць спецтехніки. Пошкоджено – один танк, дві артсистеми та п’ять автомобілів.

На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована. За уточненою інформацією, минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 126 осіб вбитими та пораненими. Знищено три ББМ та автомобіль.

Потягом доби російські загарбники завдавали авіаційних ударів у районах населених пунктів Харківської області: Бугаївка, Вовчанськ з напрямку Шебекіно (рф), Охримівка з напрямку Корочі (рф), Ветеринарне з напрямку Бєлгородa (рф).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рашисти продовжують використовувати авіацію, РСЗВ, ракети, артилерію та міномети проти мирних мешканців Харківщини, що призводить до поранень серед цивільного населення.