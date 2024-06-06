06.06.2024 11:26 Рита Парфенова

Відбудова Харкова: містяни обирають зелені технології та модернізацію

Всеукраїнський опрос показав, що більшість харків'ян віддають перевагу зеленим технологіям та модернізаціі у відбудові свого міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, 69% опитаних харків’ян, які взяли участь у 9-му дослідженні місцевого самоврядування в Україні, підпримали ідею, що відновлення міста може зайняти більше часу, але потребує впровадження зелених, енергозберігальних технологій та модернізації, щоб бути економічно вигідним у майбутньому.

Тим не менш, 17% респондентів вважають, що відновлення має розпочатися найшвидше, навіть якщо це означає лише відновлення об’єктів без модернізації.

Дослідження було проведено соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту в 21 обласному центрі, який не перебуває під контролем Російської Федерації. У ньому взяли участь 16,8 тисяч жителів міст віком від 18 років і старше.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків посів перше місце як саме доглянуте місто у 9-му поглибленому дослідженні місцевого самоврядування в Україні.