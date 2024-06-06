    
Главная Новини Харкова Суспільство Відбудова Харкова: містяни обирають зелені технології та модернізацію
06.06.2024  11:26   Рита Парфенова

Відбудова Харкова: містяни обирають зелені технології та модернізацію

Всеукраїнський опрос показав, що більшість харків'ян віддають перевагу зеленим технологіям та модернізаціі у відбудові свого міста.

харків

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, 69% опитаних харків’ян, які взяли участь у 9-му дослідженні місцевого самоврядування в Україні, підпримали ідею, що відновлення міста може зайняти більше часу, але потребує впровадження зелених, енергозберігальних технологій та модернізації, щоб бути економічно вигідним у майбутньому.

Тим не менш, 17% респондентів вважають, що відновлення має розпочатися найшвидше, навіть якщо це означає лише відновлення об’єктів без модернізації.

Дослідження було проведено соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту в 21 обласному центрі, який не перебуває під контролем Російської Федерації. У ньому взяли участь 16,8 тисяч жителів міст віком від 18 років і старше.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків посів перше місце як саме доглянуте місто у 9-му поглибленому дослідженні місцевого самоврядування в Україні.

Тэги:  харків, опитування, рейтинг
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.06 Суспільство Харків'яни очолили рейтинг відчуття гордості за своє місто 06.06 Надзвичайні події Мешканець Вовчанська повідомляв ворогу про дислокацію сил ЗСУ 06.06 Суспільство Економіка Харкова найбільше пристосувалася до війни
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 