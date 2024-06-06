06.06.2024 10:34 Рита Парфенова

Харків визнали найбільш доглянутим містом України

95% харків'ян, які взяли участь у 9-му поглибленому дослідженні місцевого самоврядування в Україні, вважають своє місто доглянутим.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у цьому рейтингу Харків зайняв перше місце. Зокрема, 75% респондентів оцінили Харків як "однозначно доглянуте" місто. Луцьк опинився на другій сходинці з показником 20% таких відповідей, причому загалом 88% опитаних мешканців Луцька висловилися позитивно.

Харків також лідирує за якістю надання ряду послуг. Наприклад, місто посіло перше місце в країні за послугою "вивезення сміття", яку високо оцінили 85% містян.

Крім того, Харків увійшов до трійки лідерів за рівнем надання послуг у сферах транспортної інфраструктури, громадського транспорту, екології та навколишнього середовища. Більшість харків'ян оцінили ці послуги як "відмінні" або "добрі". Перші місця в цих категоріях зайняли Вінниця та Тернопіль, міста, які знаходяться далеко від лінії фронту.

Соціологічна група "Рейтинг" провела це опитування на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі, які не підконтрольні рф. У дослідженні взяли участь 16,8 тисяч жителів міст віком від 18 років і старше.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов посів перше місце в рейтингу мерів України за результатами 9-го всеукраїнського муніципального опитування.