    
Главная Новини Харкова Суспільство На головному флагштоку Харкова замінили прапор
06.06.2024  10:00   Рита Парфенова

На головному флагштоку Харкова замінили прапор

У зв'язку з негодою харківські комунальники замінили полотнище Державного прапора України.

прапор прапор

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, вночі сильний вітер пошкодив полотнище.

Комунальники оперативно зняли його для ремонту і встановили запасний прапор такого ж розміру — 22,5 на 15 метрів.

Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим в Україні – його висота становить 101 метр, а розмір полотнища прапора складає 22,5 на 15 метрів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Національне рейтингове агентство «ІВІ-Rating» підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова на рівні «uaВВВ-» з прогнозом «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), а також рейтинг інвестиційної привабливості на рівні «invА».

 

Тэги:  прапор, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.05 Суспільство Великий прапор повернувся на найвищий флагшток України в Харкові 07.05 Суспільство На головному флагштоку Харкова замінили прапор 14.03 Суспільство На найвищому флагштоку у Харкові замінили прапор
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 