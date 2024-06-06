На головному флагштоку Харкова замінили прапор

У зв'язку з негодою харківські комунальники замінили полотнище Державного прапора України.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, вночі сильний вітер пошкодив полотнище.
Комунальники оперативно зняли його для ремонту і встановили запасний прапор такого ж розміру — 22,5 на 15 метрів.
Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим в Україні – його висота становить 101 метр, а розмір полотнища прапора складає 22,5 на 15 метрів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Національне рейтингове агентство «ІВІ-Rating» підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова на рівні «uaВВВ-» з прогнозом «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), а також рейтинг інвестиційної привабливості на рівні «invА».
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