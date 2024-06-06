Лісову пожежу площею понад три гектара гасять на Харківщині

Рятувальники розповіли про лісові пожежі, які ліквідують у Харківській області.
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Сьогоднішній день обіцяє багато сюрпризів, творчих рішень та раптових спалахів почуттів. Утримайтеся від важливих рішень та переговорів – результат непередбачуваний.
Перша половина дня в Харкові буде ясною, проте після обіду з’являться хмари. Увесь залишок дня очікується дрібний дощ.
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