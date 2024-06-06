06.06.2024 09:38 Рита Парфенова

Лісову пожежу площею понад три гектара гасять на Харківщині

Рятувальники розповіли про лісові пожежі, які ліквідують у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На Харківщині продовжують гасити масштабну лісову пожежу, яка охопила близько 3450 гектарів.

До боротьби з вогнем залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 48 рятувальників ДСНС, а також 3 одиниці техніки і 6 працівників лісового господарства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів.