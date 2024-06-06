Рятувальники Харківщини гасили пожежі, які спричинив ворог

Протягом минулї доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, рятувальники ДСНС ліквідували дві пожежі, спричинені обстрілами окупантів.
У Куп'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу на площі 70 кв. м. Дві цивільні особи отримали поранення. Дві оперативні відділення ДСНС швидко приїхали на місце та загасили пожежу за годину.
У Бугаївці, Чугуївського району ворог обстріляв село, поціливши у приватну оселю, де зайнявся дах на площі 10 кв. м. Внаслідок цього обстрілу також постраждали дві особи.
Загалом протягом доби з 5 по 6 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакуаційних пунктах працювали психологи ДСНС. З початку активних дій ворога евакуйовано 11802 особи, зокрема 899 дітей та 265 маломобільних осіб.
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