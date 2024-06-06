06.06.2024 08:20 Рита Парфенова

Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 6 червня

Рашисти продовжують використовувати авіацію, РСЗВ, ракети, артилерію та міномети проти мирних мешканців Харківщини, що призводить до поранень серед цивільного населення.



Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, протягом доби від збройної агресії росії постраждали чотири минрих мешканця.

Зафіксовані руйнування:

Куп'янськ:

5 червня, внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» та артилерійського обстрілу 152 мм, пошкоджено приватні будинки. Поранена цивільна жінка.

Митрофанівка:

5 червня близько 12:50, обстріл пошкодив надвірні будівлі.

Того ж дня о 12:50, обстріл з РСЗВ «Град» пошкодив господарчу споруду.

Борова:

5 червня близько 11:00, авіаційний обстріл КАБ пошкодив 8 приватних будинків та 4 господарчі споруди.

Того ж дня об 11:20, обстріл із застосуванням УМПБ Д-30 пошкодив приватні будинки. Постраждалих немає.

Капітолівка:

5 червня близько 20:00, чоловік 1992 р.н. отримав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення. Госпіталізований до лікарні.

Черкаські Тишки:

5 червня о 15:05, авіаційний обстріл двома КАБами пошкодив 5 приватних будинків.

Бугаївка:

5 червня близько 16:00, обстріл пошкодив 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди та поранив двох жінок.

Слідчі задокументували 26 місць злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф, і відкрили 7 кримінальних проваджень.

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