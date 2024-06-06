Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 6 червня

Рашисти продовжують використовувати авіацію, РСЗВ, ракети, артилерію та міномети проти мирних мешканців Харківщини, що призводить до поранень серед цивільного населення.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, протягом доби від збройної агресії росії постраждали чотири минрих мешканця.
Куп'янськ:
Митрофанівка:
Борова:
Капітолівка:
Черкаські Тишки:
Бугаївка:
Слідчі задокументували 26 місць злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф, і відкрили 7 кримінальних проваджень.
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