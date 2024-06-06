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06.06.2024  08:07   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 6 травня

Попри складні умови, наші Сили оборони контролюють ситуацію, професійно виконують бойові задачі та не дозволяють російським військам досягати тактичних чи стратегічних результатів.

війна
Фото ілюстративне

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Харківський напрямок:

Ворог продовжує свої спроби атакувати в районах Липців та Вовчанська, але успіху не досягає. Українські оборонці міцно тримають свої позиції, завдаючи окупантам значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Куп'янський напрямок:

Противник також намагався просунутися в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки, але знову зазнав невдачі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог продовжує атаки по всій лінії фронту, зосереджуючи основні зусилля на Куп'янському і Покровському напрямках.

 

 

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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