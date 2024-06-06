Про стан бойових дій у Харківській області на 6 травня

Попри складні умови, наші Сили оборони контролюють ситуацію, професійно виконують бойові задачі та не дозволяють російським військам досягати тактичних чи стратегічних результатів.
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Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.
Ворог продовжує свої спроби атакувати в районах Липців та Вовчанська, але успіху не досягає. Українські оборонці міцно тримають свої позиції, завдаючи окупантам значних втрат як у живій силі, так і в техніці.
Противник також намагався просунутися в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки, але знову зазнав невдачі.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог продовжує атаки по всій лінії фронту, зосереджуючи основні зусилля на Куп'янському і Покровському напрямках.
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