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05.06.2024  20:45   Рита Парфенова

17 штурмів за добу зробили військові рф на Харківщині

Ворог продовжує атаки по всій лінії фронту, зосереджуючи основні зусилля на Куп'янському і Покровському напрямках.

війна в україні

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 19.30 05.06.2024 щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку російські війська п'ять разів намагалися вибити українських воїнів із позицій. Чотири атаки були успішно відбиті, одна з них у районі Вовчанська ще триває. За сьогодні ворог втратив на цьому напрямку 114 осіб. Українські захисники знищили броньовану машину, гармату, сім безпілотників, шість одиниць спецтехніки та чотири ворожі склади з боєприпасами.

На Куп'янському напрямку окупанти не припиняють тиск на оборону українських захисників. Вони намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Чернещини, де тривають бойові дії. Кількість штурмових дій на цьому напрямку зросла до 12, з яких 10 атак вже відбито. Втрати ворога становлять 86 осіб вбитими та пораненими, а також знищено три російські бойові броньовані машини та автомобіль.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп'янському напрямку спостерігається зростання інтенсивності штурмових дій російських окупантів.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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