05.06.2024 21:38 Рита Парфенова

Три мирних мешканки Харківщини постраждали внаслідок обстрілів росіян (фото)

Прокурори та слідчі поліції вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Вдень 5 червня окупанти обстріляли село Бугаївка в Чугуївському районі. Внаслідок цього загорілися житлові будинки, і поранення отримали дві жінки віком 67 та 78 років.

Близько 15:00 ворог завдав авіаудар по с. Черкаські Тишки, пошкодивши приватні домоволодіння.

Того ж дня під російськими ударами опинилися м. Купʼянськ та с. Митрофанівка Купʼянського району. У цих населених пунктах пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Близько 18:00 знову обстріляли Купʼянськ, поранивши 56-річну жінку.

Орієнтовно об 11:00 російські військові завдали авіаудар по приватному житловому сектору в селищі Борова Ізюмського району.

Під процесуальним керівництвом окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч з 4 на 5 червня російська армія обстріляла цивільну забудову Козачої Лопані.