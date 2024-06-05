05.06.2024 21:38 Рита Парфенова
Три мирних мешканки Харківщини постраждали внаслідок обстрілів росіян (фото)
Прокурори та слідчі поліції вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.
Вдень 5 червня окупанти обстріляли село Бугаївка в Чугуївському районі. Внаслідок цього загорілися житлові будинки, і поранення отримали дві жінки віком 67 та 78 років.
Близько 15:00 ворог завдав авіаудар по с. Черкаські Тишки, пошкодивши приватні домоволодіння.
Того ж дня під російськими ударами опинилися м. Купʼянськ та с. Митрофанівка Купʼянського району. У цих населених пунктах пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Близько 18:00 знову обстріляли Купʼянськ, поранивши 56-річну жінку.
Орієнтовно об 11:00 російські військові завдали авіаудар по приватному житловому сектору в селищі Борова Ізюмського району.
Під процесуальним керівництвом окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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