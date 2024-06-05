    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Три мирних мешканки Харківщини постраждали внаслідок обстрілів росіян (фото)
05.06.2024  21:38   Рита Парфенова

Три мирних мешканки Харківщини постраждали внаслідок обстрілів росіян (фото)

Прокурори та слідчі поліції вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

наслідки обстрілу харківщини
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Вдень 5 червня окупанти обстріляли село Бугаївка в Чугуївському районі. Внаслідок цього загорілися житлові будинки, і поранення отримали дві жінки віком 67 та 78 років.
 
Близько 15:00 ворог завдав авіаудар по с. Черкаські Тишки, пошкодивши приватні домоволодіння.
 
наслідки обстрілу харківщини
 
Того ж дня під російськими ударами опинилися м. Купʼянськ та с. Митрофанівка Купʼянського району. У цих населених пунктах пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Близько 18:00 знову обстріляли Купʼянськ, поранивши 56-річну жінку.
 
Орієнтовно об 11:00 російські військові завдали авіаудар по приватному житловому сектору в селищі Борова Ізюмського району.
 
наслідки обстрілу харківщини
 
Під процесуальним керівництвом окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч з 4 на 5 червня російська армія обстріляла цивільну забудову Козачої Лопані.

наслідки обстрілу харківщини

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.06 Надзвичайні події Обстріл Вовчанська та Вовчанських Хуторів: двоє постраждалих 02.06 Надзвичайні події Як віглядає Одноробівка на Харківщині після чергового обстрілу військових рф 02.06 Надзвичайні події Окупанти скинули авіабомбу на село на Харківщині: постраждали люди
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 