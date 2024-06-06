Прогноз погоди у Харкові на 6 червня

Перша половина дня в Харкові буде ясною, проте після обіду з’являться хмари. Увесь залишок дня очікується дрібний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
6 червня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 16 - 18°, вдень 25 - 27°.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Сьогоднішній день обіцяє багато сюрпризів, творчих рішень та раптових спалахів почуттів. Утримайтеся від важливих рішень та переговорів – результат непередбачуваний.
Перша половина дня в Харкові буде ясною, проте після обіду з’являться хмари. Увесь залишок дня очікується дрібний дощ.
Щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів та репортерів.
влажность:
давление:
ветер: