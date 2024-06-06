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06.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 червня

Перша половина дня в Харкові буде ясною, проте після обіду з’являться хмари. Увесь залишок дня очікується дрібний дощ.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 червня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 16 - 18°, вдень 25 - 27°.

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Народні прикмети

  • вітер дме зі сходу – літо буде дощовим;
  • вітер північний – чекайте на велику кількість опадів влітку;
  • ввечері багато жуків літає – буде гарна погода;
  • ясна погода – до великого урожаю;
  • почути як кричать перепілки – піде дощ;
  • жаби увечері голосно квакають – завтра буде погожий день;
  • увечері голосно цокотять коники – на хорошу погоду.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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