06.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 червня

Перша половина дня в Харкові буде ясною, проте після обіду з’являться хмари. Увесь залишок дня очікується дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 червня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 16 - 18°, вдень 25 - 27°.

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Народні прикмети

вітер дме зі сходу – літо буде дощовим;

вітер північний – чекайте на велику кількість опадів влітку;

ввечері багато жуків літає – буде гарна погода;

ясна погода – до великого урожаю;

почути як кричать перепілки – піде дощ;

жаби увечері голосно квакають – завтра буде погожий день;

увечері голосно цокотять коники – на хорошу погоду.