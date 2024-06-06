06.06.2024 07:41 Рита Парфенова

6 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів та репортерів.

День журналіста України встановлено Указом Президента у 1994 році. Дата – 6 червня – обрано не випадково. Саме цього пам'ятного дня, у 1992 році Національна спілка журналістів України переважною більшістю голосів була прийнята до лав Міжнародної федерації журналістів – найбільшої у світі організації професійних працівників ЗМІ.



День журналіста – це не лише професійне свято працівників засобів масової інформації – журналістів, кореспондентів та репортерів. Це, можна сказати, і загальнонародне свято, бо важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти життя.



Традиційно до Дня журналіста урядові та недержавні організації приурочують присудження видатним журналістам нагород, також відбуваються прес-конференції, брифінги, журналісти приймають численні вітання від колег, друзів, читачів.

Православні свята та народні прикмети

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського.



Цього дня прийнято багато працювати на городі і в полі, особливо займатися прополюванням бур'янів. А щоб здоров'я було міцним, обов'язково полийте городину та квіти.



Що не можна робити 6 червня

ображатися і ображати;

викидати залишки їжі зі столу;

забувати про бур'яни, інакше урожаю не буде.

За Юліанським календарем, 6 червня православні вшановують святу блаженну Ксенію Петербурзьку.



У народі цей день спостерігали за шипшиною, адже саме в цей період на кущах з’являлися перші квіти.

Також цього дня

1683 – в Англії в Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей.



1882 – ньюйорківець Генрі Сілі запатентував електричну праску.



1910 – офіційно відкрито перший регулярний автобусний маршрут у Харкові. Автобусний рух було організовано голосним міської думи та відомим харківським автомобільним ентузіастом та промисловцем К.Г. Шиманським. Маршрут пролягав від Вокзалу до Павлівської площі, далі Сумською до вулиці Ветеринарної (нині Свободи).



1925 – Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію «Chrysler».



1933 – у місті Кемден (шт. Нью-Джерсі) відкрився перший кінотеатр, в якому автолюбителі могли дивитися кіно, не виходячи з автомобіля. Коштувало це задоволення 25 центів для однієї особи плюс 25 центів за перегляд фільму машиною, але в сумі не перевищувало одного долара. Розмір екрану був 12 х 15 м.



1944 – в Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції.



1981 – зареєстровані перші хворі на СНІД.



1990 – Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви.



1991 – Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову.



2012 – проходження Венери диском Сонця, одне з рідкісних астрономічних явищ.

2017 – під час громадянської війни в Сирії почалась битва за Ракку, в ході якої Сирійські демократичні сили (SDF) вибили з міста угрупування «Ісламської Держави»

2023 – окупаційні російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС в ході російсько-української війни.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Георгій, Єгор, Іларіон.

за Юліанським календарем: Геннадій, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір.