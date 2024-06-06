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06.06.2024  09:16   Рита Парфенова

Ігоря Терехова визнано найкращим мером України

Харківський міський голова Ігор Терехов посів перше місце в рейтингу мерів України за результатами 9-го всеукраїнського муніципального опитування.


Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Серед харків'ян, які взяли участь у опитуванні, 80% схвально оцінили діяльність свого міського голови. Завдяки такій високій підтримці Ігор Терехов вийшов на перше місце серед мерів України.

Міський голова Хмельницького посів друге місце з рівнем схвалення 66%, а мер Івано-Франківська - третє, отримавши 58% схвальних відгуків.

Опитування проводила соціологічна група «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Дослідження охопило 21 обласний центр, не підконтрольний РФ, і в ньому взяли участь 16,8 тисяч респондентів віком від 18 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Національне рейтингове агентство «ІВІ-Rating» підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова на рівні «uaВВВ-» з прогнозом «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), а також рейтинг інвестиційної привабливості на рівні «invА».

Тэги:  ігор терехов, харків
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