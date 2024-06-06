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06.06.2024  09:35   

На Північній Салтівці у Харкові будівельники продовжують відновлення житлових будинків (фото)

Внаслідок чисельних обстрілів, прямих влучань будинок, що на Північній Салтівці, майже з перших днів війни зазнав значних пошкоджень та руйнацій.

Харків, Північна Салтівка

"На сьогодні у нас майже завершені демонтажні роботи по зазначеному будинку, повністю завершений демонтаж першого під'їзду, відновлені перекриття над другим, третім під'їздом. Перший під'їзд буде відновлений вже після того, як ми завершимо відновлювальні роботи, тобто це все динамічний процес, що не зупиняється.
 
Будемо намагатися в найкоротші строки виконати всі роботи, відновити будинок, щоб люди змогли повернутися та налагоджувати свій побут в тих домівках, в яких вони проживали" - повідомив Костянтин Лиска, директор Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради.
 
Будівельники вже виконали демонтаж пошкодженої частини будівлі - зовнішніх та внутрішніх панелей, перекриття та покриття. Наразі тривають зварювальні роботи, відновлюють пошкоджені стіни. Триває підготовка до оздоблювальних робіт та відбудови каркасної частини. Пізніше, коли будівельники почнуть роботи з відновлення фасаду та оздоблювальні роботи - також буде зроблено гідроізоляцію покрівлі. 


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Тэги:  харків, північна салтівка, ремонт
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