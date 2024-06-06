06.06.2024 10:47 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 6 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 15

Богодухів – 13

Коломак – 10

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 10

Слобожанське – 11

Куп’янськ – 10

Красноград – 12

Лозова – 10

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 5 червня 2024 року.