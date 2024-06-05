05.06.2024 09:40 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 5 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 14

Золочів - 13

Богодухів - 13

Коломак - 11

Великий Бурлук - 12

Печеніги -11

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 12

Красноград - 12

Лозова - 10

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 4 червня 2024 року.