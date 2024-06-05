    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу 1127 мешканців Харківщини зателефонували до операторів спецлінії поліції «102»
05.06.2024  10:05   Віталій Хінєвіч

За добу 1127 мешканців Харківщини зателефонували до операторів спецлінії поліції «102»

Всі звернення оперативно опрацьовані. Більшість з них стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркотиків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 35 громадян.
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3900 транспортних засобів.
 
В ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 10 громадян отримали травми.
 
3 червня на автодорозі Р-51 сполученням "Мерефа-Лозова-Павлоград" водій автомобіля "HONDA CR-V" не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та в’їхав в лісопосадку. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер на місці. Слідчими відкрито кримінальне провадження. 
 
Працівники поліції викрили 6 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали палаючі будинки після ворожих обстрілів Харківщини.
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.06 Надзвичайні події У Харкові патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки 04.06 Надзвичайні події Працівники харківської поліції минулої доби опрацювали 1136 заяв від громадян про правопорушення та події 03.06 Надзвичайні події Порушників ПДР виявили у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 