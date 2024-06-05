05.06.2024 10:05 Віталій Хінєвіч

За добу 1127 мешканців Харківщини зателефонували до операторів спецлінії поліції «102»

Всі звернення оперативно опрацьовані. Більшість з них стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркотиків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 35 громадян.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3900 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 10 громадян отримали травми.

3 червня на автодорозі Р-51 сполученням "Мерефа-Лозова-Павлоград" водій автомобіля "HONDA CR-V" не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та в’їхав в лісопосадку. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер на місці. Слідчими відкрито кримінальне провадження.

Працівники поліції викрили 6 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали палаючі будинки після ворожих обстрілів Харківщини.