05.06.2024 10:05 Віталій Хінєвіч
За добу 1127 мешканців Харківщини зателефонували до операторів спецлінії поліції «102»
Всі звернення оперативно опрацьовані. Більшість з них стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркотиків.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 35 громадян.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3900 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини.
Минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 10 громадян отримали травми.
3 червня на автодорозі Р-51 сполученням "Мерефа-Лозова-Павлоград" водій автомобіля "HONDA CR-V" не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та в’їхав в лісопосадку. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер на місці. Слідчими відкрито кримінальне провадження.
Працівники поліції викрили 6 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
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