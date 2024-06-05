Рятувальники показали палаючі будинки після ворожих обстрілів Харківщини

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Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки сприяють активній діяльності та реалізації задумів. Важливо спрямувати енергію у корисне русло і дотримуватися міри в усьому.

Прогноз погоди у Харкові на 5 червня У Харкові небо вже зранку затягнеться хмарами, які протримаються весь день. Тільки ввечері вони почнуть поступово розсіюватися.