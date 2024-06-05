    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники показали палаючі будинки після ворожих обстрілів Харківщини
05.06.2024  09:15   Віталій Хінєвіч

Рятувальники показали палаючі будинки після ворожих обстрілів Харківщини

Вчора вдень ворог завдав масованих обстрілів по лісосмугам і житловим масивам прикордонних населених пунктів Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди та транспортні засоби. Виникло 4 пожежі.
 
 
Так, у с. Юрченкове Вовчанської громади горіли: житловий будинок,  господарча споруда та гараж. Загальна площа - біля 250 кв.м. 
 
 
На території лісгоспів Старосалтівської громади горіла хвойна підстилка на загальній площі біля 9 га. 
 
За попередніми даними жертв і постраждалих немає.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники продовжують ліквідувати лісові пожежі.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.06 Надзвичайні події Чоловік допомогав послабити оборону українських захисників на північному кордоні Харківщини 05.06 Надзвичайні події Вночі окупанти обстріляли Козачу Лопань 05.06 Надзвичайні події Харківщина на ранок 4 червня. Оперативна обстановка від ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 