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05.06.2024  08:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники продовжують ліквідувати лісові пожежі

Протягом доби ворожі війська спричинили 9 пожеж в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Більшість пожеж зафіксовано у природних екосистемах. Загалом ворог випалив  понад 5 га харківської землі. Також 4 пожежі трапились на територіях приватних домоволодінь. 
 
Так, зранку ворог здійснив черговий обстріл м. Куп’янськ, влучивши у приватний будинок. Виникла пожежа, горіли зруйновані конструктивні елементи будівлі. Рятувальники ліквідували загоряння. Від вибуху власник оселі отримав поранення. Постраждалому надано допомогу. 
 
Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння 5 лісових пожеж на загальній площі близько 3000 га. Локалізовано 4 з цих пожеж на загальній площі понад 23 га.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
В результаті вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка" постраждала жінка 1958 р.н. Подія трапилась на березі річки у с. Кам'янка Ізюмського району. За попередніми даними, жінка наступила на протипіхотну міну та підірвалась. З травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги потерпілу шпиталізовано до лікарні.
 
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11766 осіб, з них 895 дітей та 264 маломобільні особи.
 
За цей період здійснено 42 оперативні виїзди з яких:
 
  • 31– на ліквідацію пожеж, 9 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали наслідки ранкового обстрілу Куп'янська.

 

Тэги:  агрессия россии, харків
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