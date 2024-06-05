Харківський школяр здобув срібну медаль на Міжнародному конкурсі компʼютерних проектів

Цього року у змаганнях взяли участь 280 школярів із 17 країн світу. Україну представляли 18 суперфіналістів національного відбору.
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Зірки сприяють активній діяльності та реалізації задумів. Важливо спрямувати енергію у корисне русло і дотримуватися міри в усьому.
У Харкові небо вже зранку затягнеться хмарами, які протримаються весь день. Тільки ввечері вони почнуть поступово розсіюватися.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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