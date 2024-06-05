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05.06.2024  08:05   Віталій Хінєвіч

Харківський школяр здобув срібну медаль на Міжнародному конкурсі компʼютерних проектів

Цього року у змаганнях взяли участь 280 школярів із 17 країн світу. Україну представляли 18 суперфіналістів національного відбору.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Учень Харківського ліцею № 14 (Немишлянський район) Данило Хименко в складі української збірної успішно виступив на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX-2024», який проходив з 31 травня по 3 червня у місті Бухарест (Румунія).
 
У категорії «Short Movie» Данило презентував  проєкт «Корисний світ чарівної казки», за який харків’янин був нагороджений срібною медаллю. Свій фільм з анімацією «Особливий кріт» Данило присвятив темі сталого розвитку та навчанню впродовж життя.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські дзюдоїсти здобули медалі на Кубку Європи U15.
 
Тэги:  харків
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