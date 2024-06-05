05.06.2024 07:30 Рита Парфенова

5 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.





Всесвітній день охорони навколишнього середовища було засновано відповідно до резолюції, ухваленої у червні 1972 року на Стокгольмській конференції з проблем навколишнього середовища. Святкування цього Дня розраховане на те, щоб пробудити у кожній людині бажання сприяти охороні навколишнього середовища.



Щороку це свято відбувається під певним девізом, тема Дня та місце проведення основних міжнародних заходів визначається представниками ООН.



У 2024 році Всесвітній день довкілля присвячений відновленню земель, припиненню процесу опустелювання та підвищенню стійкості до посухи під гаслом «Наша земля. Наше майбутнє. Ми — #Покоління Відновлення». Ми не можемо повернути час назад, але ми можемо виростити ліси, відродити водні джерела та повернути здорові ґрунти. Ми — покоління, яке може встановити мир із землею.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують перенесення мощей благовірного князя Ігоря Чернігівського і Київського, блаженного Костянтина, митрополита Київського, чудотворця.



Здавна вірили, що від 5 червня починається період коротких ночей. Селяни йшли до лісу на пошуки сон-трави. Вірили, якщо знайти цю квітку, то можна носити її на грудях як оберіг від нечистої сили.



Після заходу сонця заборонялося виходити на вулицю. Наші предки вірили, що це принесе нещастя і хвороби. Також не можна підходити і знайомитися з новими людьми — вони накличуть біду.



За Юліанським календарем, 5 червня православні вшановують набуття мощей святителя Леонтія, єпископа Ростовського.



У народі цей день ще називають «огірковиком» та «конопляником», оскільки він вважається найбільш вдалим для посадки цих культур.



Цього дня не варто розпочинати нові та серйозні справи. Вважається, що починання не дадуть очікуваного результату.

Також цього дня

У 1723 році з'явився на світ Адам Сміт, шотландський економіст, філософ-етик, один із основоположників сучасної економічної теорії та «перший чоловік» із студентських анекдотів.



1898 – народився Федеріко Гарсіа Лорка, іспанський поет та драматург.



1910 – перший політ літаком вітчизняної конструкції здійснив у Києві його творець, професор політехнічного інституту, князь А.С.Кудашев. Через 11 днів там же підняв у повітря свій літак студент І.І.Сікорський, а 19 червня в Гатчині літаком конструкції інженера Я.М.Гаккеля злетів В.Ф.Булгаков.



1931 – у Харкові відкрито стадіон «Динамо». Тоді це був найбільший стадіон в Україні. До війни на стадіоні проходили матчі харківських команд «Динамо» та «Спартак» у чемпіонаті СРСР із футболу.



1945 – воєначальники союзних держав Жуков, Ейзенхауер, Монтгомері та Латр де Тассіньї підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини та прийняття верховної влади урядами СРСР, США, Великобританії та Франції. Тоді ж і поділ Берліна.



1951 – представник покоління перших американських автомобільних дизайнерів Гордон Бюріг запатентував машину з верхніми панелями, що знімаються. У 1968 ідея була втілена в автомобілі Chevrolet Corvette Stingray.



1971 – народився Марк Волберг, американський кіноактор, фотомодель та співак, раніше відомий як реп-музикант Маркі Марк (Marky Mark).



1977 - у продажу з'явився перший персональний комп'ютер Apple II.



1981 – вперше описано смертельне захворювання на СНІД. Це зробив у своїй публікації доктор Майкл Готтліб із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.



1990 – Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату та обрав першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.



1998 – запущено Open Directory Project (ODP, Відкритий Каталог (ODP)), також відомий як dmoz (від одного зі своїх перших доменних імен directory.mozilla.org) – багатомовний вільний каталог посилань на сайти всесвітньої павутини, що належить AOL, підтримуваний інтернет- співтовариством добровільних редакторів.



2006 – Сербія проголосила незалежність. Державне об'єднання Сербія та Чорногорія остаточно ліквідовано.



2010 - фахівці NASA припустили, що американська автоматична міжпланетна станція Кассіні виявила на супутнику Сатурна Титані ознаки життя.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Аполлон, Гаврило, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор, Федір.



за Юліанським календарем: Андрій, Борис, Василь, Геннадій, Давид, Данило, Дмитро, Єфросинія, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Марія, Микита, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Роман, Федір, Яків.