04.06.2024 20:58 Рита Парфенова

Харківські дзюдоїсти здобули медалі на Кубку Європи U15

Харківські дзюдоїсти здобули 1 золоту та 2 бронзові медалі на міжнародних змаганнях

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

На Кубку Європи з дзюдо U15 «European Judo Hopes Cup 2024», що відбувся 1 та 2 червня в Угорщині, харківські дзюдоїсти показали високі результати.

Захар Замай став переможцем змагань у ваговій категорії понад 73 кг, успішно дійшовши до фіналу та здолавши суперника з Угорщини.

Бронзові медалі здобули:

Михайло Авходєєв у ваговій категорії до 50 кг

Арман Хачатрян у ваговій категорії до 66 кг

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що плавчині Марина та Владислава Алексіїви здобули бронзові нагороди на етапі Кубка світу з артистичного плавання.