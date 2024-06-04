Харківські дзюдоїсти здобули медалі на Кубку Європи U15

Харківські дзюдоїсти здобули 1 золоту та 2 бронзові медалі на міжнародних змаганнях
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
На Кубку Європи з дзюдо U15 «European Judo Hopes Cup 2024», що відбувся 1 та 2 червня в Угорщині, харківські дзюдоїсти показали високі результати.
Захар Замай став переможцем змагань у ваговій категорії понад 73 кг, успішно дійшовши до фіналу та здолавши суперника з Угорщини.
Бронзові медалі здобули:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що плавчині Марина та Владислава Алексіїви здобули бронзові нагороди на етапі Кубка світу з артистичного плавання.
Комментариев: 0
Зірки можуть нагадати про старі образи та розчарування, день схиляє до зациклення на дрібницях. Це може виявитися корисним, полегшуючи точні науки та інтелектуальну працю.
У Харкові протягом усього дня буде хмарно, але суттєвих опадів не очікується.
З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
влажность:
давление:
ветер: