    
Главная Новини Харкова Спорт Харківські дзюдоїсти здобули медалі на Кубку Європи U15
04.06.2024  20:58   Рита Парфенова

Харківські дзюдоїсти здобули медалі на Кубку Європи U15

Харківські дзюдоїсти здобули 1 золоту та 2 бронзові медалі на міжнародних змаганнях

Харківські дзюдоїсти здобули 1 золоту та 2 бронзові медалі міжнародних змагань

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

На Кубку Європи з дзюдо U15 «European Judo Hopes Cup 2024», що відбувся 1 та 2 червня в Угорщині, харківські дзюдоїсти показали високі результати.

Захар Замай став переможцем змагань у ваговій категорії понад 73 кг, успішно дійшовши до фіналу та здолавши суперника з Угорщини.

Бронзові медалі здобули:

  • Михайло Авходєєв у ваговій категорії до 50 кг
  • Арман Хачатрян у ваговій категорії до 66 кг

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що плавчині Марина та Владислава Алексіїви здобули бронзові нагороди на етапі Кубка світу з артистичного плавання.

Тэги:  спорт, дзюдо, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.06 Спорт Плавчині Алексіїви присвятили свою перемогу Харкову 02.06 Спорт Харківського боксера чекає виступ на Олімпіаді в Парижі 29.05 Спорт Бігьорл Stefani з Харкова стала героїнею олімпійського серіалу про брейкінг
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 