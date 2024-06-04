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04.06.2024  20:33   Рита Парфенова

Жінка підірвалася на міні-пелюсті у Харківській області

У постраждалої – травматична ампутація правої стопи.

міна
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 4 червня у с. Кам’янка Ізюмського району 66-річна жінка наступила на ворожу міну. Постраждала отримала ушкодження стопи.
 
У пресслужбі ДСНС уточнили, що подія сталася на березі річки. Жінка 1958 року народження постраждала внаслідок вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка". За попередніми даними, жінка наступила на міну та підірвалась. З травматичною ампутацією правої стопи потерпілу було шпиталізовано до лікарні бригадою екстреної медичної допомоги.
 
Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 травня з вибуховим пораненням та пошкодженням обох гомілок і правої ступні госпіталізували 69-річного жителя міста Куп’янськ. Чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі в лісосмузі.
Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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