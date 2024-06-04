04.06.2024 20:33 Рита Парфенова
Жінка підірвалася на міні-пелюсті у Харківській області
У постраждалої – травматична ампутація правої стопи.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Харківську обласну прокуратуру, 4 червня у с. Кам’янка Ізюмського району 66-річна жінка наступила на ворожу міну. Постраждала отримала ушкодження стопи.
У пресслужбі ДСНС уточнили
, що подія сталася на березі річки. Жінка 1958 року народження постраждала внаслідок вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка". За попередніми даними, жінка наступила на міну та підірвалась. З травматичною ампутацією правої стопи потерпілу було шпиталізовано до лікарні бригадою екстреної медичної допомоги.
Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ
писав, що 24 травня з вибуховим пораненням та пошкодженням обох гомілок і правої ступні госпіталізували
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