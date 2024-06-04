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04.06.2024  20:04   Рита Парфенова

Трамвай №27 тимчасово змінить маршрут у Харкові

5 червня 2024 року на одній з ділянок 27-го маршруту тимчасово буде припинений рух трамваїв.


Фото: gortransport.kharkov.ua
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, 5 червня з 9:00 до 16:00 буде припинений рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської.

Зміна маршруту пов’язана з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так: 

№27: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - майдан Конституції - майдан Павлівський - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове»: 

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рух транспорту на перехресті Гімназійна набережна - пров. Подільський - вул. Вернадського обмежений до 30 червня.
Тэги:  транспорт, трамвай, харків
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