Трамвай №27 тимчасово змінить маршрут у Харкові

5 червня 2024 року на одній з ділянок 27-го маршруту тимчасово буде припинений рух трамваїв.
Зміна маршруту пов’язана з ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№27: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - майдан Конституції - майдан Павлівський - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове»:
у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.
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