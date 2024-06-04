04.06.2024 13:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові на великому перехресті до кінця червня обмежений рух транспорту

Рух транспорту на перехресті Гімназійна набережна - пров. Подільський - вул. Вернадського обмежений до 30 червня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Раніше його планувалося відкрити 2 червня. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з подовженням термінів проведення робіт з ремонту магістральної камери, яка розташована в районі клумби на цьому перехресті.

Рух транспорту організований вільною від виконання робіт смугою.

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