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04.06.2024  13:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові на великому перехресті до кінця червня обмежений рух транспорту

Рух транспорту на перехресті Гімназійна набережна - пров. Подільський - вул. Вернадського обмежений до 30 червня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Раніше його планувалося відкрити 2 червня. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з подовженням термінів проведення робіт з ремонту магістральної камери, яка розташована в районі клумби на цьому перехресті. 
 
Рух транспорту організований вільною від виконання робіт смугою.
 
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Тэги:  харків, дороги
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