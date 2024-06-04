04.06.2024 13:30 Віталій Хінєвіч

Здійснював нагляд в ізоляторі за мешканцями, яких незаконно затримували окупанти: на Харківщині судитимуть колаборанта

За даними слідства, під час окупації м. Ізюм місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

45-річний чоловік обійняв посаду «чергового поліцейського ізолятора тимчасового тримання» у так званому «посте внутренней охраны Отделения полиции №2 (дислокация г. Изюм)».

Псевдоправоохоронець здійснював нагляд за затриманими особами. Серед людей, яких незаконно утримували, переважно були проукраїнськи налаштовані громадяни, які не бажали підкорюватися окупаційній владі.

Також колаборант контролював кожний крок незаконно затриманих осіб, щоб вони не втекли. Він перевіряв речі та приміщення камер ізолятора.

Правоохоронці викрили колаборанта в Ізюмі. За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали наслідки ранкового обстрілу Куп'янська.