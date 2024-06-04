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04.06.2024  13:00   Віталій Хінєвіч

На Харківському напрямку з початку доби агресор активних наступальних дій не проводив - Генеральний штаб ЗСУ

Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
За уточненими даними, за вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 174 окупанти. Крім того, наші воїни знищили одну бойову броньовану машину, 12 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено сім артилерійських систем, вісім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. 
 
На Куп’янському напрямку від початку доби відбито одну ворожу атаку поблизу Степової Новоселівки. Тривають бої в районі Синьківки. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено.
 
За минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 125 осіб. Знищено один танк, два автомобілі та наземний дрон. Пошкоджено дві артилерійські системи та один зенітно-ракетний комплекс противника.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали наслідки ранкового обстрілу Куп'янська.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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