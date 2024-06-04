04.06.2024 14:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області від рук окупантів загинуло 93 дитини

З початку повномасштабного вторгнення рф на територію України органами Харківської обласної прокуратури розпочато 68 кримінальних проваджень за фактом загибелі 93 дітей.

Про це повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає РЕДПОСТ.

332 дитини отримали поранення різного ступеня тяжкості — за цими фактами прокурори здійснюють процесуальне керівництво у 216 кримінальних провадженнях.

Загиблі:

53 хлопчики:

До 1 року — 4 дитини

Від 1 до 5 — 8 дітей

Від 5 до 10 — 7 дітей

Від 10 до 18 — 34 дитини

40 дівчат:

До 1 року — 0

Від 1 до 5 — 5 дітей

Від 5 до 10 — 12 дітей

Від 10 до 18 — 23 дитини

Поранені:

218 хлопчиків:

До 1 року — 6 дітей

Від 1 до 5 — 20 дітей

Від 5 до 10 — 36 дітей

Від 10 до 18 — 156 дітей

114 дівчат:

До 1 року — 1 дитина

Від 1 до 5 — 9 дітей

Від 5 до 10 — 30 дітей

Від 10 до 18 — 74 дитини

Найбільше кримінальних проваджень зареєстровано за фактом поранення дітей в м. Харків (75 проваджень), а також в Ізюмському районі (43 провадження), Куп’янському (33 провадження), Харківському (23 провадження) та Чугуївському (22 провадження).

Найбільша кількість проваджень зареєстрована за фактом загибелі дітей в Ізюмському районі (22 провадження), в м. Харків (18 проваджень), Куп’янському та Харківському районах (по 8 проваджень).

Також нам відомо про вивезення з території Харківської області до рф або тимчасово окупованих територій 743 дітей, з яких 250 повернулися до України, 103 перебувають у рф з родичами. Місцезнаходження ще 390 дітей встановлюється. Процесуальне керівництво у вказаних провадженнях здійснюється Офісом Генерального прокурора.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 2021 року 4 червня в Україні встановлено День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.