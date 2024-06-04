04.06.2024 07:30 Рита Парфенова

4 червня згадують дітей, які загинули у війнах

З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.



Фото: РЕДПОСТ







У 1982 році під час війни між палестинцями, ліванцами та євреями Генеральна Асамблея ООН була вражена величезною кількістю невинних дітей, які стали жертвами агресії. З того часу кожен четвертий день літа згадують беззахисних дітей, які загинули внаслідок збройних конфліктів у всьому світі.

У 1982 році під час війни між палестинцями, ліванцами та євреями Генеральна Асамблея ООН була вражена величезною кількістю невинних дітей, які стали жертвами агресії. З того часу кожен четвертий день літа згадують беззахисних дітей, які загинули внаслідок збройних конфліктів у всьому світі.



Першого червня 2021 року Верховна Рада встановила 4 червня Днем пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії росії проти України.



Внаслідок повномасштабної збройної агресії рф з 24 лютого 2022 року постраждали понад 1914 дітей в Україні. Станом на ранок 1 червня 2024 року офіційні дані ювенальних прокурорів свідчать про 550 загиблих дітей і понад 1364 поранених.

Найбільше постраждалих дітей зафіксовано в таких областях:

Донецька - 534,

Харківська - 389,

Херсонська - 152,

Дніпропетровська - 139,

Київська - 130,

Запорізька - 108,

Миколаївська - 107.

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4 червня також відзначають Міжнародний день боротьби з карієсом. Його заснували з ініціативи стоматологів, щоб звернути увагу людей на проблему стану зубів.



Вчені з’ясували, що карієс є найпоширенішим хронічним захворюванням у світі. Щоб зберегти зубну емаль та здоров’я, стоматологи радять регулярно чистити зуби, а також зменшити кількість цукру та газованих напоїв.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського.



На Поліссі на Митрофана сіяли гречку й льон. У цей день відзначають "Зелені святки" (Семик), тобто розпочнуться "Зелені свята". У цих обрядах. вітали літо та початок спекотних польових робіт. Також у цей день було заведено удобрювати землю. Звідси й ще одна назва дня "Митрофан Гнойовик".



Що не можна робити:

лінуватися та валятися в ліжку;

обманювати, лаятися;

вживати алкоголь;

сваритися з рідними;

давати у борг гроші.



За Юліанським календарем, 4 червня вшановують пам’ять святого мученика Василіска Команського.



4 червня відзначали день Ярила — бога природи та життєдайних сил. Цього дня прикрашали стрічками молоду березу та будинки.



Існує легенда, нібито в цей день може народитися цар Василіск — істота з тілом жаби, головою півня та зміїним хвостом. Від його погляду все живе гине: джерела та колодязі висихають, дівчата втрачають красу, а врожай в’яне. Щоб цього не сталося, напередодні господарі збирали всі яйця і варили їх.



У народі цей день називали Васильковим, День Василіска, день святого Васи, Соловїний день. Цього дня зустрічалися в колі друзів та рідних та розважали один одного цікавими розповідями та жартами.



Що не можна робити:

виходити на город, все, що посіяно 4 червня — погано зійде;

ловити солов’їв та садити їх у клітку. Вважається, що спів цього птаха в неволі може принести в хату лихо;

мити й підмітати підлогу. Якщо необхідно навести лад у будинку, починайте прибирати від виходу до центру кімнати, щоб не вимести з будинку удачу.

Також цього дня

У 469 році до н. народився Сократ, давньогрецький філософ.



1070 – у Франції винайдено сир Рокфор.



1800 – у Вашингтоні завершено будівництво Білого дому, і до нього в'їхали перші жителі: президент Джон Адамс із дружиною.



1863 – народився Владислав Городецький (справжнє ім'я – Лешек Дезідерій Владислав Городецький), відомий український та польський архітектор. Працював переважно у Києві, після еміграції у 1920 році – у Тегерані. В Україні Городецький збудував понад 30 будівель. У Києві це будівля Національного художнього музею України, костел Святого Миколая, кераїмська кенаса, Будинок химер та інші споруди.



1896 - випробування першого автомобіля, побудованого Фордом, було затримано на годину, тому що виявилося, що автомобіль ширший, ніж двері цеху, в якому його створювали.



1937 – для зручності покупців у супермаркеті вперше з'явилися візки. Цю ідею реалізував у магазині Humpty Dumpty в Оклахома Сіті власник мережі бакалійних торгових точок Сільван Голдман. Перший візок був зроблений зі складного стільця, до якого прикрутили коліщатка і кошик.



1975 – народилася Анджеліна Джолі, американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисер, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброї волі ООН. Власниця премії «Оскар», трьох премій «Золотий глобус» та двох «Премій Гільдії кіноакторів США».



1999 – вперше виявлено вірус "Worm.ExploreZip", що вразив тисячі комп'ютерів світу.



2014 – Офіційна дата заснування 25-ого окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь».

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Єлізар, Іван, Марія, Марта, Марфа, Митрофан, Назар, Петро, Софія, Ян.



за Юліанським календарем: Володимир, Данило, Дмитро, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Тадей, Федір, Яків.