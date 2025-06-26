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26.06.2025  20:39   Рита Парфенова

Авіаудар по Ізюмському району: поранені двоє цивільних, знищено сільгоспоб’єкт і худобу

26 червня російська авіація вдарила по прифронтовому селу в Ізюмському районі Харківщини. Постраждали двоє мирних мешканців, загинула худоба, згоріла господарська будівля площею 700 квадратних метрів.

наслідок авіаудару по Ізюмському району
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
26 червня близько 16:00 російська авіація здійснила черговий прицільний удар по прифронтовому населеному пункту в Ізюмському районі Харківської області.
 
наслідок авіаудару по Ізюмському району
 
Авіабомба влучила у господарську споруду на території сільськогосподарського підприємства. Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних осіб. Їм надали першу допомогу медики Державної служби з надзвичайних ситуацій.
 
наслідок авіаудару по Ізюмському району
 
Окрім людських втрат, зафіксовано загибель великої рогатої худоби та займання на площі 700 квадратних метрів.
 
Попри загрозу повторних обстрілів, до ліквідації наслідків авіаудару були залучені два оперативні відділення на автоцистернах, медичний підрозділ ДСНС, 12 рятувальників і 3 одиниці техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.
 
наслідок авіаудару по Ізюмському району
 
наслідок авіаудару по Ізюмському району
 
наслідок авіаудару по Ізюмському району

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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