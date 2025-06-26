Авіаудар по Ізюмському району: поранені двоє цивільних, знищено сільгоспоб’єкт і худобу

26.06.2025 20:39 Рита Парфенова

26 червня російська авіація вдарила по прифронтовому селу в Ізюмському районі Харківщини. Постраждали двоє мирних мешканців, загинула худоба, згоріла господарська будівля площею 700 квадратних метрів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

26 червня близько 16:00 російська авіація здійснила черговий прицільний удар по прифронтовому населеному пункту в Ізюмському районі Харківської області.

Авіабомба влучила у господарську споруду на території сільськогосподарського підприємства. Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних осіб. Їм надали першу допомогу медики Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Окрім людських втрат, зафіксовано загибель великої рогатої худоби та займання на площі 700 квадратних метрів.

Попри загрозу повторних обстрілів, до ліквідації наслідків авіаудару були залучені два оперативні відділення на автоцистернах, медичний підрозділ ДСНС, 12 рятувальників і 3 одиниці техніки.

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