Авіаудар по Ізюмському району: поранені двоє цивільних, знищено сільгоспоб’єкт і худобу

26 червня російська авіація вдарила по прифронтовому селу в Ізюмському районі Харківщини. Постраждали двоє мирних мешканців, загинула худоба, згоріла господарська будівля площею 700 квадратних метрів.
Комментариев: 0
День сприятиме емоціям, новизні та бажанню спілкування, тоді як звичні справи здаватимуться нудними. Уникайте суперечок – навіть дрібниці можуть стати причиною конфлікту.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
влажность:
давление:
ветер: