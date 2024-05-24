24.05.2024 15:50

У Харківській області через обстріл постраждало 2 людей, ще одина підірвалася на міні

На Харківщині триває евакуація жителів, які дістали поранень внаслідок ударів російських окупантів та підривів на мінах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

З вибуховими пораненнями та пошкодженнями грудної клітини ушпиталили двох 66-річних чоловіків з села Верхня Писарівка Вовчанської тергромади.

Також з вибуховим пораненням та пошкодженням обох гомілок і правої ступні госпіталізували 69-річного жителя міста Куп’янськ. Чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі в лісосмузі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, про стан постраждалих від ракетного удару по друкарні Харкова.